Duży hit do zdobycia za darmo na Steam. Trzeba się pośpieszyć z odbiorem prezentu

Już za miesiąc mamy Halloween, a żeby odpowiednio wejść w klimat tego święta Bandai Namco przygotowało niezwykłą ofertę, w której za darmo możecie zdobyć doceniony przez graczy horror. Wydawca rozdaje grę The Dark Pictures: Man of Medan, czyli pierwszą odsłonę swojego popularnego cyklu przygodowych gier od Supermassive Games. Pula kluczy do wykorzystania na Steam jest ograniczona, więc warto się pośpieszyć.

Dark Pictures to seria osobnych, rozgałęziających się filmowych gier z gatunku horror, zawierających tryb dla wielu osób. W Man of Medan, pięciu znajomych wyrusza na wakacyjną wycieczkę z nurkowaniem, która wkrótce staje się znacznie bardziej mroczna... Rozpocznij przerażający rejs na pokładzie statku-widma. Poznaj mrożącą krew w żyłach historię ze znajomym online albo z nawet piątką przyjaciół offline. Wszystkie grywalne postacie mogą żyć lub zginąć. Podejmowane przez ciebie wybory zdecydują o ich losie.

Kolejna darmowa gra do zdobycia na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego The Dark Pictures: Man of Medan, to udajcie się pod ten adres. Następnie załóżcie konto lub zalogujcie się na już istniejące. Następnym krokiem jest wypełnienie formularza i powiązanie konta Bandai Namco z Waszym kontem Steam. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, to otrzymacie potwierdzenie wzięcia udziału w akcji.