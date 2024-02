Dungeons of Hinterberg – barwne RPG akcji na nowym trailerze

Dungeons of Hinterberg to propozycja od niezależnego studia Microbird Games, a pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje Curve Games, które ma w swoim portfolio wiele perełek pokroju The Ascent czy serii For The King. Twórcy oddali w ręce graczy nowy trailer, jednocześnie informując, że premiera gry zostaje opóźniona.

Dungeons of Hinterberg – siekanie potworów w komiksowym stylu

Dungeons of Hinterberg to barwne RPG akcji, które przeniesie graczy do tytułowego miasta. Główną bohaterką opowieści będzie Luiza, wypalona zawodowo dziewczyna, która postanawia zrobić sobie przerwę od korporacyjnego zgiełku. Szybko okazuje się, że urocze austriackie miasteczko skrywa masę tajemnic i jest zamieszkiwane przez najróżniejsze kreatury. Jak się z pewnością domyślacie, Luiza zamierza się z nimi zmierzyć.