Dune: Spice Wars zmierza do Game Passa. Doceniona strategia wkrótce pojawi się w ofercie

Podczas Paris Games Week 2022 Microsoft oficjalnie ogłosił, że Dune: Spice Wars pojawi się w PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Produkcja Shiro Games zadebiutowała na rynku w kwietniu bieżącego roku we wczesnym dostępie, błyskawicznie zyskując rzeszę oddanych fanów. Tytuł obecnie może pochwalić się 81% pozytywnych recenzji na Steamie.

Strategia z gatunku 4X zadebiutuje w pełnej wersji w przyszłym roku. W dniu premiery trafi od razu do biblioteki PC Game Pass, w której subskrybenci usługi będą mogli sprawdzić tytuł bez żadnych dodatkowych opłat. Konkretna data premiery wyjścia z wczesnego dostępu nie została ujawniona.

Osadzona w uniwersum Diuny Franka Herberta, Dune: Spice Wars to gra strategiczna czasu rzeczywistego 4X, która pozwala wybrać swoją frakcję i rozpocząć wojnę o kontrolę nad przyprawami na planecie Arrakis. Niezależnie od tego, czy wybierzesz Ród Atrydów, Ród Harkonnen, Ród Corrinów, Przemytników czy Fremenów, będziesz mieć dostęp do konkretnych bonusów, które będą dyktować najlepszy sposób podejścia do gry i zwycięstwa.