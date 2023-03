Dune: Awakening będzie survivalem z alternatywną historią

W niedawnej rozmowie z dziennikarzami serwisu PC Gamer przedstawiciel studia Funcom i dyrektor kreatywny Joel Bylos ujawnił, że Dune: Awakening, czyli sieciowej gry survivalowej, przedstawi graczom alternatywną historię osadzoną w znanym uniwersum. Poniżej przedstawiliśmy najważniejsze informacje.

Dune: Awakening przedstawi alternatywną historię

Dune: Awakening zostało osadzone w roku 10199 AG, czyli około osiem lat po wydarzeniach z początków oryginalnych powieści oraz filmu z 2021. Co jednak ważne, wiele wydarzeń z przeszłości przebiegnie zupełnie inaczej. Deweloperzy znaleźli – wspólnie z rodziną Franka Herberta, zmarłego autora cyklu, oraz wytwórnią Legendary Pictures – odnaleźli pewien punkt w historii, w którym jedna zmiana doprowadziła do lawiny kolejnych, a wszystkie dość mocno odmieniły kształt całego uniwersum. Funcom nie chce jednak jeszcze zdradzać, o co dokładnie chodzi.