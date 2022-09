Drugi sezon Rodu smoka z ważną zmianą. Fani Gry o Tron będą zadowoleni

Najnowszy szósty odcinek Rodu smoka był jednym z najważniejszych epizodów pierwszego sezonu. Widzowie otrzymali dziesięcioletni przeskok, w którym wiele zmieniło się w rodzie Targaryen’ów. Pojawiły się nowe dzieci, król Viserys powoli dobiega do końca swojego panowania, a Rhaenyrę i Alicent Hightower grają inne aktorki. Dla Rodu smoka nie był to pierwszy raz i już we wcześniejszych odcinkach twórcy zafundowali fanom mniejsze i większe przeskoki czasowe. Według showrunnera Ryan Condal w drugim sezonie to się zmieni.

Drugi sezon Rodu smoka z narracją zgodną z Grą o Tron

Condal zapowiedział, że drugi sezon będzie bardziej spójny narracyjnie i widzowie nie będą doświadczać kilkuletnich przeskoków czasowych. Oznacza to, że twórcy nie będą potrzebowali szukać kolejnych aktorów, którzy zagrają starsze wersje obecnych postaci. Showrunner przyznał, że historia będzie zgodna z rytmem oryginalnego serialu Gra o Tron.