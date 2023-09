Dreszcze, Bohaterowie z piekła i inne - propozycje w FlixClassic na weekend

Hrabia Teleke to śpiewa operowy, który postanawia zrobić sobie przerwę od pracy i wyrusza w Karpaty, aby odnaleźć swoją dziewczynę. Na swej drodze spotyka tajemniczego barona i jego kompanię, w tym szalonego naukowca Toma Gluchonemca, który w podziemiach Czarciego Zamku przetrzymuje jego narzeczoną. Wkrótce okazuje się, że mężczyzna jest bezwzględnym mordercą.

Włochy

1h i 35 min

Czasy II wojny światowej. Grupa amerykańskich żołnierzy zostaje skazana za najróżniejsze przestępstwa, poczynając od dezercji, na morderstwach skończywszy. W czasie transportu do więzienia konwój zostaje zaatakowany przez Niemców. Pięciu więźniów ucieka z pojazd. Postanawiają wykorzystać sytuację i uciec do Szwajcarii, aby uniknąć walki lub powrotu do więzienia. Natrafiają na agentów francuskiego podziemia, którzy włączają ich do specjalnej misji zdobycia pocisku V-2.

Czechosłowacja

1h i 26 min

Jarda i Franta to drobni przestępcy, którzy zgadzają się na rolę obiektów doświadczalnych w przeprowadzanych eksperymentach szalonego wynalazcy, który wynalazł maszynę odmładzającą. Nie wiedzą jednak, że spożycia specjalnego szpinaku w trakcie testów będzie miało dla nich nieoczekiwane skutki.