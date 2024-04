Dragon’s Dogma 2 z kolejną aktualizacją. Groźna choroba Pionków otrzymała zmiany

Zgodnie z zapowiedziami wraz z najnowszą aktualizacją smocza plaga w Dragon’s Dogma 2 doczekała się zmian . Capcom informuje, że objawy groźnej choroby Pionków powinny być teraz bardziej widoczne. Japońska firma zdecydowała się również zmniejszyć częstotliwość infekcji. To jednak nie koniec poprawek.

Najnowsza aktualizacja naprawia pewne błędy i opcje dostosowania minimapy, a także wprowadza poprawki związane z zachowaniem Pionków . Towarzysze nie powinni już tak często spadać z klifów, a ich wypowiedzi będą bardziej adekwatne do sytuacji. Zmniejszono również częstotliwość wypowiedzi kompanów, co na pewno ucieszy wielu graczy.

Pełna lista zmian i poprawek wprowadzonych wraz z najnowszą aktualizacją dostępna jest na oficjalnej stronie gry Dragon’s Dogma 2. Capcom nie zamierza spoczywać na laurach. Japońska firma pracuje bowiem nad kolejnymi „łatkami”, o których będzie na bieżąco informować graczy.

Na koniec przypomnijmy, że Dragon’s Dogma 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Capcomu, to zapraszamy Was do lektury: Dragon's Dogma II - recenzja. Podróże małe.

Wczytywanie ramki mediów.