Dragon’s Dogma 2 „staje się interesującą grą”. Reżyser tytułu ma dobre wieści

W czerwcu ubiegłego roku doczekaliśmy się zapowiedzi Dragon’s Dogma 2, czyli długo wyczekiwanej kontynuacji udanego action-RPG z 2012 roku. Niestety Capcom nie podzielił się wówczas żadnymi materiałami oraz szczegółami na temat produkcji. Niewykluczone jednak, że w najbliższym czasie sytuacja ta ulegnie zmianie. Hideaki Itsuno – reżyser gry – opublikował bowiem wiadomość, która powinna zainteresować wszystkich fanów marki Dragon’s Dogma.

Prace nad Dragon’s Dogma 2 „postępują dobrze” – zapewnia Hideaki Itsuno

Deweloper postanowił za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter złożyć graczom życzenia z okazji Nowego Roku, ale nie jest to najważniejsza część wpisu. W opublikowanym poście Itsuno poinformował bowiem, że prace nad Dragon’s Dogma 2 „postępują dobrze”, a sama produkcja „staje się interesującą grą”. Niestety reżyser nie podzielił się żadnymi dodatkowymi informacjami. Polecił jedynie fanom uważnie śledzić media społecznościowe, by być na bieżąco.



Miłośnikom Dragon’s Dogma nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na pierwsze materiały oraz konkrety na temat wyczekiwanej kontynuacji produkcji z 2012 roku. Pozostaje mieć również nadzieje, że Capcom nie będzie kazał nam zbyt długo czekać na szczegóły dotyczące Dragon’s Dogma 2.



Na koniec przypomnijmy, że na ten moment nie znamy nawet przybliżonej daty premiery Dragon’s Dogma 2. Capcom nie ujawnił także platform docelowych, ale można zakładać, że produkcja trafi na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedzią tytuł powstaje na silniku RE Engine, z którego korzystają również m.in. takie tytuły jak Resident Evil Village czy też Devil May Cry 5.

