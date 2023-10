Dragonheir: Silent Gods już dostępne na Steam. Darmowa propozycja dla fanów D&D

Dragonheir: Silent Gods mają swoją premierę 19 września, jednak teraz grono odbiorców powiększyło się o użytkowników Steam. Przypomnijmy, że mamy tutaj do czynienia z darmowym RPG, którego akcja rozgrywa się w rozległym, otwarty świecie.

Dragonheir: Silent Gods to ciekawa propozycja dla fanów RPG

Dragonheir: Silent Gods przenosi graczy do świata pełnego magii i smoków. Gra cechuje się nieliniową strukturą, co oznacza, że w wielu przypadkach rozwój wydarzeń będzie uzależniony od podjętych decyzji. Co istotne, w przeciwieństwie do niektórych cyfrowych RPG-ów, w tej produkcji mamy system rzucania kostką, który sprawia, że szczęście odgrywa istotną rolę. Warto dodać, że zaimplementowany system walki łączy w sobie cechy starć w czasie rzeczywistym z elementami charakterystycznymi dla turówek.



Gra autorstwa SGRA Studio jest dystrybuowana w modelu free to play, dlatego gracze tak chętnie korzystają z możliwości sprawdzenia tego tytułu. Wyłącznie na Steam Dragonheir: Silent Gods doczekało się już prawie 400 recenzji, a większość z nich, bo 76%, to pozytywne opinie. Warto dodać, że twórcy współpracują z właścicielami marki Dungeons & Dragons, co z pewnością jest dodatkowym smaczkiem dla fanów uniwersum Lochów i Smoków.



Na koniec dodajmy, że omawiana produkcja jest dostępna również na urządzeniach mobilnych działających w oparciu o systemy Android i iOS.