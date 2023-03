Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi powraca. Zapowiedziano nad nową odsłonę serii

Dobre wieści dla miłośników bijatyk i fanów Dragon Balla. Bandai Namco poinformowało, że trwają prace nad nową odsłoną serii Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Japońska firma nie podzieliła się niestety żadnymi szczegółami na temat wspomnianej produkcji. Wydawca nie ujawnił nawet przybliżonej daty premiery, ale zaprezentował krótki teaser, który znajdziecie na dole wiadomości.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 zapowiedziane. Bandai Namco prezentuje pierwszy teaser

Do zapowiedzi Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 doszło podczas mistrzostw świata w grze Dragon Ball FighterZ, które miały miejsce w ubiegły weekend. To właśnie na wspomnianym wydarzeniu Bandai Namco zaprezentowało teaser nowej odsłony serii Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Co ciekawe, rzeczonego materiału promocyjnego nie znajdziemy na oficjalnych kanałach wydawcy.



Wspomniane wideo pozwala natomiast przyjrzeć się poprzednim odsłonom Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Dopiero na końcu możemy zobaczyć transformację transformacji Son Goku w Super Saiyan Blue, która jednocześnie stanowi prezentację oprawy wizualnej nadchodzącej części serii.



Miłośnikom Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi nie pozostaje na ten moment nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych materiałów i szczegółów na temat kolejnej części wspomnianego cyklu.



Na koniec warto przypomnieć, że ostatnia odsłona serii Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, czyli Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, ukazała się w 2007 roku na konsolach PlayStation 2 i Nintendo WiiU. Fani cyklu czekali więc na zapowiedź nowej części aż 16 lat.