Dota 2 – zaprezentowano nowego bohatera

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników Dota 2. Twórcy z Valve podzieli się materiałem, na którym zaprezentowano zmierzającą do gry postać. Muerta, bo tak nazywa się nowa czempionka, zawita do ekipy na początku przyszłego roku. Nie poznaliśmy jednak dokładnej daty debiutu tajemniczej bohaterki. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Muerta w Dota 2

Wyposażona w rewolwer Muerta od razu przywodzi na myśl meksykańskie święto zmarłych - Día de Muertos. Nowa postać prezentuje się niezwykle klimatycznie i z pewnością wielu graczy będzie chciało się w nią wcielić. W komentarzach pod wideo możemy przeczytać wiele głosów zachwytu. Wszystko wskazuje na to, że Valve trafiło w gusta fanów.



Nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej szczegółów odnośnie nowej postaci.