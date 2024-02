Dolls Nest – zapowiedź gry akcji, której bohaterkami będą mechy dziewczyny

Dolls Nest to propozycja od studia Nitro Plus. Projekt powinien przede wszystkim zainteresować fanów japońszczyzny, gdyż już na pierwszy rzut oka widać, że gra pochodzi z Kraju Kwitnącej Wiśni. Wszystkich zaintrygowanych zachęcamy do zapoznania się z debiutanckim trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

Premiera Dolls Nest jeszcze w tym roku

Na wstępie warto wspomnieć, że Dolls Nest będzie dostępne w języku angielskim. W trakcie zabawy gracz przejmie kontrolę nad mechami stworzonymi na podobieństwo kobiet. Z ich pomocą będzie eksplorował świat Hod, który zdominowany jest przez najróżniejsze fabryki. Sama walka, która ma być trzonem rozgrywki, będzie opierać się na założeniach charakterystycznych dla gatunku soulslike. Spodziewać należy się więc trudnych potyczek z pokaźnych rozmiarów bossami. Trudno pozbyć się skojarzeń z Armored Core VI: Fires of Rubicon.



Dolls Nest jest tworzone z myślą o PC, a gra będzie dostępna na Steam. Nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery, ale deweloperzy z Nitro Plus planują dokończyć prace nad projektem jeszcze w tym roku.