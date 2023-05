Dokument Netflixa pomógł odnaleźć porwaną sześć lat temu dziewczynkę

W jednym z odcinków serialu Niewyjaśnione tajemnice od Netflixa poruszono sprawę zaginionej w 2017 roku Kayli Unbehaun. Za sprawą dokumentu sklepikarz z Karoliny Północnej rozpoznał dziewczynkę i powiadomił policję.

Niewyjaśnione tajemnice/Netflix

Dokument Netflixa przyczynił się od odnalezienia porwanego dziecka

Organizacja National Center for Missing & Exploited Children, która zajmuje się zaginionymi i wykorzystywanymi dziećmi poinformowała o odnalezieniu Kayli Unbehaun, która została porwana przez własną matkę, gdy dziewczynka miała dziewięć lat. Heather Unbehaun nie miała prawa do opieki nad swoją córką, a wyłącznie do odwiedzin. Pomimo wydania nakazu aresztowania, policji przez sześć lat nie udało się trafić na jakikolwiek trop kobiety.