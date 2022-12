Docenione Smile For Me zmierza na konsole

Smile For Me to propozycja od niezależnego studia LimboLane. Gra zadebiutowała na pecetach w maju 2019 roku i spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Już wkrótce grono odbiorców tej nietuzinkowej produkcji poszerzy się o posiadaczy innych sprzętów. Twórcy zapowiedzieli, że Smile For Me pojawi się na Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

Smile For Me może Was pozytywnie zaskoczyć

Smile For Me to niekonwencjonalny przedstawiciel gatunku point-and-click. Za sprawą fabuły przeniesiemy się do abstrakcyjnego, pełnego zagadek świata. Co ciekawe, z innymi bohaterami będziemy się porozumiewać wyłącznie za pomocą skinięć głowy. Przygotujcie się na naprawdę dziwaczną przygodę.



Rozgrywka w Smile For Me skupia się na eksploracji, rozwiązywaniu łamigłówek i dialogach. Gra przyciąga uwagę za sprawą niecodziennej oprawy graficznej. Warto zaznaczyć, że wyłącznie na Steam produkcja autorstwa LimboLane doczekała się ponad 1.4 tys. opinii, a zdecydowana większość z nich, bo aż 98%, to pozytywne recenzje.



Na końcu zaznaczymy tylko, że Smile For Me zadebiutuje na wyżej wymienionych platformach wiosną. Informacje, które znajdziemy w sklepie Amazon sugerują, że premiera zaplanowana została na 31 marca.