Docenione Salt and Sacrifice wkrótce dostępne na Steam

Salt and Sacrifice zadebiutowało na rynku w maju 2022 roku. Gra w dniu premiery dostępna była na PlayStation 4, PlayStation 5 i PC, ale wyłącznie za pośrednictwem sklepu Epic Games Store. Platforma ta ma jednak wielu przeciwników i nie wszyscy gracze chętnie robią tam cyfrowe zakupy. Część osób po prostu woli poczekać, aż dany tytuł będzie dostępny na Steam. Mamy dobre informacje dla tych, którzy czekali na docenione Salt and Sacrifice.

Salt and Sacrifice z pewnością zdobędzie wielu nowych odbiorców

Twórcy potwierdzili, że Salt and Sacrifice pojawi się na Steam już 7 listopada. To jednak nie koniec dobrych wieści, gdyż tego samego dnia gra zadebiutuje na Nintendo Switch. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.



Salt and Sacrifice to druga - po Salt and Sanctuary - odsłona cyklu gier typu souls-like od niezależnego Ska Studios. Mamy tutaj do czynienia z dwuwymiarowym RPG-iem akcji inspirowanym kultową serią Dark Souls. Rozgrywka, podobnie jak w pierwowzorze, skupia się na eksplorowaniu rozmaitych lokacji, unikaniu pułapek oraz walce z przeciwnikami, wśród których nie mogło zabraknąć wymagających bossów. Wraz z postępami w rozgrywce odblokowujemy nowe umiejętności, a także zdobywamy coraz lepszy oręż, zaklęcia i przedmioty. Warto zaznaczyć, że kampanię fabularną możemy przejść nie tylko w pojedynkę, ale także w trybie współpracy na jednym ekranie lub za pośrednictwem internetu.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Salt and Sacrifice, zachęcamy do lektury przygotowanej przez nas recenzji: Salt and Sacrifice - recenzja. Wielki powrót Salt and Sanctuary! Zdradzę tylko, że nas redakcyjny fanatyk wszystkiego co soulsowe – Harpen – wystawił grze wysoką ocenę, bo aż 9/10.