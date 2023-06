Doceniona strategia za darmo na GOG. Kolejny prezent dla graczy na PC

W ostatnim czasie sklep GOG.com oferuje swoim klientom wiele darmowych gier. Kolejna właśnie jest już gotowa do odbioru przez kilka najbliższych dni. Użytkownicy komputerów osobistych tym razem mogą odebrać za darmo Crusader Kings II, czyli popularną strategię Paradox Interactive osadzoną w średniowiecznych realiach.

Historyczna, średniowieczna wielka strategia, która podbiła serca graczy na całym świecie od czasu jej pierwszej premiery w 2012 roku. Zostań władcą średniowiecznej dynastii, angażując się w politykę, wojnę i dyplomację. Dzięki głębokiej mechanice rozgrywki, narracji opartej na postaciach i autentyczności historycznej oferuje wyjątkowe i wciągające doświadczenie w kształtowaniu biegu historii.

Jeszcze jedna darmowa gra do odebrania na GOG.com

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Crusader Kings II, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Dodaj do koszyka”, a następnie sfinalizujcie transakcje, upewniając się jeszcze, czy koszt koszyka wynosi zero złotych. Przypomnijmy, że strategia Paradox Interactive dostępna jest w modelu free-to-play, a teraz trafiła również do sklepu GOG.com.