Do sieci wyciekła specjalna edycja Nintendo Switch, która jest poświęcona The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Do sieci trafiły zdjęcia, które ujawniają specjalne wydanie Nintendo Switch OLED. Źródłem tych informacji jest użytkownik o nicku Kysen, który podzielił się fotografiami na portalu famiboards.com. Jeśli wgłębimy się w komentarze, to znajdziemy tam dużo wpisów, w których ludzie negatywnie wypowiadają się o projekcie.

Czy Nintendo Switch poradzi sobie z The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Nad Nintendo Switch zbierają się coraz ciemniejsze chmury. Sprzęt jest świetny i ma miliony oddanych fanów na całym świecie. Coraz większym problem jest jednak jego wydajność. Konsola Japończyków nie radzi sobie zbyt dobrze z nowymi tytułami, dlatego gracze mają duże obawy o stabilność działania The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



Dużo osób przewiduje jednak, że Nintendo może szykować niespodziankę w postaci zapowiedzi nowej konsoli, która zadebiutuje na rynku wraz premierą kolejnej odsłony przygód Linka. Na to musimy jednak jeszcze poczekać, chociaż czasu jest coraz mniej. Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami produkcja ma zadebiutować na Nintendo Switch 12 maja 2023 roku.