Do New World zawitają przepustki sezonowe

Ekipa Amazon Games poinformowała, że do New World nadciągają znaczące zmiany. Do gry zawitają sezony, a wraz z nimi specjalne przepustki.

Amazon Games wprowadza do New World sezony

Pierwszy sezon wystartuje już 28 marca. Przepustka sezonowa, za sprawą której odbierzecie dodatkowe nagrody będzie dostępna w dwóch wersjach – płatnej i darmowej. Każda ścieżka zawiera 100 możliwych do odblokowania nagród, które obejmują nowe gesty, skórki, elementy wyposażenia i inne unikalne łupy.