Do Deep Rock Galactic nadciąga masa nowości. Piąty sezon ze szczegółowym omówieniem

Deep Rock Galactic – nadciąga nowy sezon zatytułowany Drilling Deeper

Zgodnie z przekazanymi na platformie Steam informacjami, już 13 czerwca na PC rusza nowy, piąty sezon w Deep Rock Galactic. Drilling Deeper zapewni masę atrakcji, wśród których znajduje się między innymi nowy typ misji, a także wydarzenie koncentrujące się wokół Core Stones. Ponadto gracze spotkają na swojej drodze kolejne rodzaje przeciwników – do gry trafi Glyphid Stalker, Vartok Scalebramble i Barrage Infector.

Nowe zagrożenia to również nowe możliwości – zainteresowani mogą bowiem liczyć na 12 overlockerów, którymi ulepszymy nasz arsenał. Dodatkowo w Deep Rock Galactic uświadczymy nowego poziomu trudności, który będzie można dostosować do preferowanego przez nas stylu gry. Pojawią się też nowe cele poboczne do misji, kolejne ostrzeżenia i anomalie, a nawet ruchy taneczne.