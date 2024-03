„Dlaczego muszę mieć filmy Marvela z samymi kobietami?” – przeciwnik zarządu Disneya krytycznie o produkcjach studia

Nelson Peltz chce wejść do zarządu Disneya, a swoją kampanię rozpoczął od kwestionowania nowych filmów Marvel Studios.

Wkrótce odbędzie się głosowanie nad nowym zarządem Disneya i wyborem prezesa, na stanowisku którym obecnie zasiada Bob Iger, który ma nadzieję na przedłużenie swojej kadencji. Do zarządu korporacji pragnie dostać się Nelson Peltz, czyli inwestor-aktywista, zarządzający firmą Trian Partners, lobbujący o dwa miejsca w zarządzie. Peltz znany jest ze swoich kąśliwych komentarzy dotyczących działania wytwórni. W wywiadzie dla Financial Times skomentował dwa filmy Marvela, odnosząc się do złych praktyk korporacji wobec dywersyfikacji i inkluzywności.

Nelson Peltz krytycznie o kulturze “woke” w produkcjach Marvela

Peltz wspomniał o Czarnej Panterze i Marvels. Jego zdaniem filmy superbohaterskie nie muszą się opierać na obsadach złożonych z samych kobiet, czy czarnoskórych osób.