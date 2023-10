Dlaczego George Lucas nie pojawił się na premierze Gwiezdnych wojen? Powód był prozaiczny

Odpoczywając na jednej z hawajskich plaż, George Lucas nie chciał być niepokojony żadnymi telefonami. Jednak już po pierwszym weekendzie wyświetlania Nowej nadziei w kinach zatelefonował do niego Alan Ladda Jr., aby przekazać mu dobre wieści.

Po pierwszym weekendzie zadzwonił do mnie Laddie. To było w środku tygodnia. Powiedział: „Włącz CBS. Włącz wiadomości. Walter Cronkite. Musisz to zobaczyć”. Opowiedzieli ogromną historię na temat wrażeń związanych z Gwiezdnymi wojnami i kolejkami widzów ustawiających się do kina wokół przecznic. Wszyscy oszaleli na punkcie filmu. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że to był wielki hit.