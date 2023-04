Dla tych aktorów chodzimy do kina. Pierwsze miejsce nie zaskakuje

Firma analityczna National Research Group zleciła przeprowadzenie badania, prosząc konsumentów o wypełnienie ankiet, wypisując maksymalnie pięciu aktorów i aktorek, dla których wybraliby się do kina. Dla wytwórni jest to kluczowa kwestia przy obsadzaniu popularnych gwiazd w swoich największych i najdroższych filmach. Teraz poznaliśmy wyniki za sprawą listy dwudziestu aktorów, którzy cieszą się największym uznaniem wśród widzów.

Obecnie istnieje przeświadczenie, że wielkich filmowych gwiazd już nie ma i widzowie częściej chodzą na filmy znanych marek, niż na produkcje z konkretnymi aktorami. Dlatego też najlepiej zarabiające filmy to produkcje superbohaterskie lub wielkie blockbustery pokroju Avatara, w której to drugiej części nie uświadczymy żadnego nazwiska, które rozpalałoby miliony widzów na całym świecie.

Jest jednak jedna gwiazda, która szczególnie przyciąga do kina. Mowa o Tomie Cruisie, który wygrał poniższy ranking. Aktor wciela się w rolę Ethana Hunta, którego kolejne przygody w serii Mission: Impossible przynoszą coraz większe wpływy z kin. Status największej gwiazdy Cruise odzyskał w ubiegłym roku, gdy mogliśmy oglądać go w Top Gun: Maverick, czyli w drugim najbardziej dochodowym filmie 2022 roku. Produkcja stała się prawdziwym fenomenem, przywracając kina do łask po pandemicznym okresie.