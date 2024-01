Diuna wraca do kin. Pierwsza część otrzyma dodatkowy ekskluzywny materiał

Pierwsza część Diuny z 2021 roku powraca do kin przed premierą drugiej odsłony.

Diuna: Część druga to jedna z najgorętszych kinowych premier tego roku. Film niedawno otrzymał nowy zwiastun, a Warner Bros. potwierdził dobrą wiadomość, że produkcja zadebiutuje na dużym ekranie wcześniej. Aby odpowiednio uczcić tak dużą premierę i zachęcić widzów do wybrania się na nowy film, na jeden dzień pierwsza Diuna wraca do kin.

Diuna – pierwsza część wraca do kin z materiałem promującym drugą odsłonę serii

Ogłoszono, że Diuna ponownie będzie wyświetlana w IMAX-ie już 24 stycznia w Ameryce. Specjalny pokaz dostępny będzie również w Polsce, ale jak na razie nieznana jest konkretna data powrotu filmu.

