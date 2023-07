Diuna 2 ważniejsza od nowego filmu Marvela. Studio ma kolejny problem

Bliska premiera Diuny: Część druga oraz The Marvels mogła niepokoić fanów pierwszej z serii, dotyczących wyświetlania filmu w salach premium, takich jak IMAX, ScreenX, czy 4DX. Z powodu strajku aktorów niedawno spekulowano, że Warner Bros. zdecyduje się opóźnić premierę swojego wielkiego jesiennego hitu na przyszły rok, aby wykorzystać przy promocji filmu aktorów. Pojawiły się plotki, że Diuna 2 mogłaby zostać opóźniona nawet o pół roku, a więc do początku okresu letniego 2024 roku, co oznaczałoby, że nie weźmie udziału w tegorocznym wyścigu Oscarowym. Jednak prezes IMAX-a, Richard Gelfond, w rozmowie z inwestorami uspokoił nastroje, zapewniając, że wytwórnia na razie nie myśli o opóźnieniu premiery nowego filmu Denisa Villeneuve’a.

The Marvels nie pojawi się w salach IMAX

Gelfond przyznał, że szefowie Warner Bros. poinformowali go, że artykuły o zmianie daty premiery Diuny 2 nie są prawdziwe, a sam zaznaczył, że jest dość pewny, że data debiutu filmu zostanie zachowana. W rozmowie wskazał również, że w listopadzie kontynuacja Diuny nie ma żadnego groźnego rywala na rynku, a nie wiadomo, jak wyglądać będzie kalendarz premier w 2024 roku. Dodatkowo wspomniał o ekskluzywnym półtoramiesięcznym oknie dla Diuny 2 w salach IMAX.

Z całym szacunkiem do Timotheego Chalameta, ale czy będziesz w stanie nadrobić utratę sześciotygodniowej premiery w IMAX? Czy zamierzasz pokryć te koszty i przenieść premierę na przyszły rok? Opóźnić go do niepewnego okresu, kiedy nie masz pojęcia, co pojawi się w kinach, gdy teraz praktycznie nie mają żadnej konkurencji na rynku? To naprawdę nie ma sensu.

Prezes IMAX potwierdził, że Diuna: Część druga to „kolejny świetny film”, który posiada ekskluzywne okno przez sześć tygodni od premiery. Tym samym The Marvels prawdopodobnie ominie IMAX-a i będzie to pierwszy film Marvela od dawna, którego nie zobaczymy w salach tej sieci.