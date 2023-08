Diuna 2 dłuższa od pierwszej części. Jaki czas trwania?

Warner Bros. wciąż nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej premiery Diuny: Część druga. Z powodu strajku aktorów istnieje ryzyko, że wytwórnia będzie chciała przedłożyć debiut filmu na okres, w którym gwiazdy widowiska będą mogły wziąć udział w promocji. Niestety końca strajku wciąż nie widać, ale liczne sygnały wskazują, że mimo to studio będzie chciało utrzymać tegoroczną datę premiery. Film wciąż jeszcze nie jest gotowy i Denis Villeneuve pracuje nad ostateczną wersją filmu. Teraz podano, że Diuna 2 może być filmem trochę dłuższym od pierwszej części.

Diuna 2 – film nie będzie trwał trzech godzin

Według najnowszych doniesień obecny montaż Diuny: Części drugiej trwa 2 godziny i 45 minut. Bez napisów końcowych to 2 godziny i 37 minut. Autor wycieku zaznacza jednak, że nie jest to ostateczna wersja, która trafi do kin. Z tego względu warto potraktować to jedynie jako ciekawostkę i wskazówkę, że wersja kinowa Diuny 2 raczej nie powinna trwać trzech godzin.

Wczytywanie ramki mediów.