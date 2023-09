Disney+ z wielką premierą w październiku. Kolejne kinowe nowości i kilka obiecujących tytułów

Jeżeli jesteście posiadaczami abonamentu Disney+, to powinniście zwrócić swoją uwagę na październikową ofertę platformy. W przyszłym miesiącu Disney zapewni kilka ciekawych premier i nowości, w tym debiut drugiego sezonu Lokiego, a także filmu Nawiedzony dwór, który niedawno mogliśmy oglądać w kinach. Ponadto na platformie pojawi się nowa Gęsia skórka, film The Boogeyman oraz krótkometrażowe Było sobie studio z okazji 100-lecia Disneya. Pełną listę premier wraz z opisami i datami premier znajdziecie poniżej.

Inspirowany klasyczną atrakcją parku rozrywki Nawiedzony dwór opowiada historię samotnej matki Gabbie (Rosario Dawson), która odkrywa, że dom, w którym mieszkają z synem, jest nawiedzony przez napastliwe duchy. Licząc, że uda się jej przywrócić rodzinny spokój, Gabbie zbiera ekipę rzekomych specjalistów od duchów, którzy mają pomóc wypędzić z domu nadprzyrodzone istoty. "Nawiedzony dwór" to jednocześnie film akcji, film przygodowy i komedia. Występują w nim znani aktorzy – LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Dan Levy, Jamie Lee Curtis i Jared Leto. Scenariusz napisała Katie Dippold, a wyreżyserował go Justin Simien. Produkcją zajęli się Dan Lin i Jonathan Eirich, a produkcją wykonawczą Nick Reynolds i Tom Peitzman.

Dear Mama (serial dokumentalny) – 4 października

Dear Mama to bardzo osobista pięcioodcinkowa seria, która przeczy konwencjom tradycyjnej opowieści dokumentalnej, przedstawiająca pouczającą historię matki i syna, Afeni i Tupaca. Afeni Shakur była rewolucjonistką, intelektualistką i głosem ludu. Stała się ulubienicą feministek w latach 70. i przywódczynią ruchu wśród męskiego środowiska Partii Czarnych Panter. Tupac był raperem i poetą, politycznym wizjonerem i filozofem, który dał się poznać jako jeden z największych artystów rapowych wszech czasów. Ich historia to opowieść o możliwościach i sprzecznościach w Stanach Zjednoczonych od czasów rewolucyjnego zapału do najbardziej wyrazistej dekady kultury hiphopowej.

Loki (drugi sezon) – 6 października

Drugi sezon serialu Loki Marvel Studios rozpoczyna się po szokującym finale pierwszego, w którym Loki znalazł się w walce o duszę z Agencją Ochrony Chronostruktury (AOC). Wraz z Mobiusem, Hunterem B-15 i zespołem nowych i powracających postaci, Loki dryfuje po stale rozszerzającym się i coraz bardziej niebezpiecznym multiwersum w poszukiwaniu Sylvie, sędzi Renslayer, Panny Minutki i prawdy o tym, co to znaczy posiadać wolną wolę i życiowy cel.