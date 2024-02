Disney+ straciło sporo subskrybentów. Użytkownicy niezadowoleni z podwyżek

Mimo wszystko Disney nie ma powodów do obaw, gdyż w Indiach Disney+ Hotstar zyskał 700 tysięcy nowych subskrybentów, którego łączna liczba wynosi 38,3 mln. Dodatkowo straty związane z transmisją strumieniową zostały zmniejszone o 300 mln dolarów. Firma przewiduje, że w obecnym kwartale zyska od 5,5 do 6 mln nowych abonentów (bez wliczania w to Indii).

Może być to efekt rozpoczęcia walki Disney+ ze współdzieleniem kont. Jeszcze w ubiegłym roku platforma zaktualizowała swój regulamin, w którym widnieje zakaz udostępniania haseł osobom spoza gospodarstwa domowego. Niedawno ten sam zapis pojawił się na platformie Hulu w Ameryce.