Disney Speedstorm na nowym trailerze. Znani bohaterowie w akcji!

Disney i Pixar mają w swoich portfoliach masę ciekawych bohaterów. Za sprawą Disney Speedstorm będziemy mogli się w nich wcielić i stanąć do wyścigowych pojedynków, przywodzących na myśl rozgrywkę znaną z Mario Kart. Jeśli macie ochotę na taki rodzaj zabawy, to zachęcam do zapoznania się z najnowszym trailerem przygotowanym przez ekipę Gameloft. Co prawda, jest to wideo stworzone w technologii CGI, ale dzięki temu nie można odmówić mu efektowności.

Disney Speedstorm na efektowym trailerze

Warto przypomnieć, że Disney Speedstorm będzie grą działającą w oparciu o model free to play, co w przypadku takiej produkcji wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Twórcy obiecują masę zwariowanej akcji i wciągającej zabawy o familijnym charakterze. Gra powinna idealnie sprawdzić się podczas kanapowej rywalizacji, chociaż nic nie będzie stało na przeszkodzie, by mierzyć się o najlepsze wyniki z graczami z całego świata.



Na koniec przypomnijmy, że Disney Speedstorm będzie dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Nie poznaliśmy jeszcze oficjalnej daty premiery, ale gra powinna ukazać się na rynku w 2023 roku. Wcześniejsze informacje mówiły o tym, że produkcja zadebiutuje latem.