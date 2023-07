Disney+ pełen hitów na sierpień. Wielka nowość prosto z kin i mocno oczekiwana premiera

Disney+ przedstawił pełną ofertę swoich nowości na sierpień. Będzie to wyjątkowy miesiące pełen hitów, a oferta rozpoczyna się od Strażników Galaktyki 3, czyli jednego z najlepiej ocenianych filmów Marvela z ostatnich lat. Ponadto wystartuje nowy serial z Gwiezdnych wojen – Ahsoka, a wraz z nowymi sezonami powrócą seriale The Bear i Zbrodnie po sąsiedzku. Swoją premierę ma również film Wakacyjni przyjaciele 2, czyli kontynuacja wielkiego hitu z 2021 roku. Pełną listę nowości znajdziecie poniżej.

W Strażnikach Galaktyki: Volume 3 Marvel Studios nasza ulubiona banda odmieńców wygląda obecnie trochę inaczej. Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa — zdeterminowani, by uczynić Knowhere bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych przez surowy wszechświat. Ale wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rocketa. Peter Quill, wciąż niepogodzony ze stratą Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia Rocketa — misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie.

The Bear (Sezon 2) - 2 sierpnia

W drugim sezonie Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) i Richie (Ebon Moss-Bachrach) będą pracować nad przekształceniem baru z kanapkami w bardziej wyszukany lokal. W czasie przebudowy każdy członek ekipy również przejdzie przemianę, konfrontując się z własną przeszłością i czekającą ich przyszłością.