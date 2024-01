Disney+ na styczeń z mocną ofertą. Wielka kinowa nowość zmierza na platformę

Echo to wyczekiwany przez fanów, pięcioodcinkowy serial z uwielbianego uniwersum. Główna bohaterka – Maya Lopez (Alaqua Cox) – wzbudza zainteresowanie Wilsona Fiska (Vincent D’Onofrio), stojącego na czele przestępczego imperium. Gdy los sprowadza ją do domu rodzinnego, musi skonfrontować się z własną rodziną oraz swoim dziedzictwem. W „Echo” występują także Chaske Spencer (Wild Indian, Angielka), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Czas Krwawego Księżyca, Stumptown), Devery Jacobs ( Rdzenni i wściekli) Zahn McClarnon (Strzępy mroku, Rdzenni i wściekli), Cody Lightning (Hej, Viktor!, Four Sheets to the Wind).

Twórca – 17 stycznia

Film (reżysera i współscenarzysty) Garetha Edwardsa to pełen akcji epicki thriller sci-fi, którego fabuła rozgrywa się w przyszłości podczas wojny między ludźmi a sztuczną inteligencją. Joshua (John David Washington), były agent służb specjalnych cierpiący po zniknięciu żony (Gemma Chan), zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego Twórcy, architekta zaawansowanej technologii, który wynalazł tajemniczą broń mogącą zakończyć wojnę... i zniszczyć ludzkość. Joshua z ekipą elitarnych agentów wyrusza za linie wroga, w głąb mroków okupowanego przez siły SI terenu, gdzie odkrywa, że broń, którą ma zniszczyć, to sztuczna inteligencja w ciele dziecka (Madeleine Yuma Voyles).

Spryciarz – 17 stycznia