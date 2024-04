Disney+ na maj. Nowość z Gwiezdnych wojen i powrót popularnych seriali

The Beatles: Let It Be (film) - 8 maja

Film Michaela Lindsaya-Hogga z 1970 roku o zespole The Beatles dostępny po raz pierwszy od ponad 50 lat. Let It Be, zaprezentowany po raz pierwszy w maju 1970 roku, krótko po rozpadzie The Beatles, powraca na ekrany, by zająć należne sobie miejsce w historii zespołu. Poddany rekonstrukcji dokument, jawi się w jaśniejszych barwach w kontekście odkryć zawartych w nagrodzonym kilkoma nagrodami Emmy "The Beatles: Get Back" Petera Jacksona. Miniserial Disney+ z 2021 roku ukazuje ciepło i braterstwo legendarnej czwórki artystów w przełomowym momencie historii muzyki.

Doktor Who (serial) - 11 maja (pierwsze trzy odcinki)

Doktor ze swoją towarzyszką, Ruby Sunday, podróżują w TARDIS – wehikule czasu o wyglądzie policyjnej budki – przez przestrzeń i czas. Zawitają do XIX-wiecznej Anglii, odwiedzą zrujnowane wojnami planety z przyszłości. Po drodze spotkają wielu przyjaciół, ale i wrogów, między innymi przerażającego Bogeymana oraz najpotężniejszego przeciwnika, jakiego Doktor kiedykolwiek miał.

Queen Rock Montreal (film koncertowy) - 15 maja

Po raz pierwszy zremasterowany dla Disney+ cyfrowo do jakości obrazu i dźwięku IMAX Enhanced - wysoka jakość dźwięku i krystalicznie czysty obraz. Doświadcz rock and rolla w wykonaniu Freddiego Mercury'ego, Briana Maya, Rogera Taylora i Johna Deacona podczas historycznego koncertu na żywo z 1981 roku. Jeden z najbardziej kultowych zespołów rockowych na świecie wykonuje niezapomnianą setlistę swoich największych hitów, w tym "We Will Rock You", "Somebody To Love", "Under Pressure", "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust" i "We Are The Champions". To jest Queen, jakiego nigdy wcześniej widzieliśmy – wyjątkowe koncertowe doświadczenie i miejsca w pierwszym rzędzie.

The Kardashians (serial - Sezon 5) - 23 maja (nowe odcinki co tydzień)

Kiedy wydaje się, że życie w rodzinie Kardashian-Jenner nie może być bardziej intensywne, oni wręcz przyspieszają. Od podbojów małego ekranu po uroki macierzyństwa, rodzina nadal wykracza poza oczekiwania we wszystkich swoich przedsięwzięciach. Kamery dokumentują Kourtney, Kim, Khloé, Kendall i Kylie i ich siostrzane relacje, a wszystko to pod czujnym okiem ulubionej głowy rodziny - Kris.

The Beach Boys (film) - 24 maja

Ten dokument to uhonorowanie legendarnej grupy, która zrewolucjonizowała muzykę pop, oraz ikonicznego, harmonijnego dźwięku, który uosabiał kalifornijski sen, ujmując fanów na kolejne pokolenia. Dokument śledzi zespół od ich skromnych początków w gronie rodzinnym i zawiera niepublikowane wcześniej nagrania oraz nowe wywiady z członkami zespołu i innymi znakomitościami branży muzycznej.

Camden (serial) - premiera w maju

Rozgrywający się w samym sercu muzyki serial Camden ujawnia, jak ten zakątek Londynu wpłynął na życie i karierę niektórych z najbardziej znanych artystów na świecie. Dzięki archiwalnym materiałom, scenom z życia codziennego i wywiadom odkryjemy bogatą historię Camden. Światowej sławy muzycy podzielą się z widzami swoimi doświadczeniami z Camden od pierwszych występów po wyprzedane koncerty, opowiedzą o wzlotach i upadkach nocnego życia oraz o młodości spędzonej na odkrywaniu muzyki. Według niektórych popularnych, zarówno dawniej jak i teraz, artystów, Camden hołduje jaskrawości i buntowi kontrkultury. To list miłosny do miejsca w Londynie, które odmieniło wiele istnień i w pewien sposób aż po dziś dzień pozostaje jedynym w swoim rodzaju miejscem, które jest kolebką kreatywności.

Pozostałe premiery na Disney+: