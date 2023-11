Disney+ na grudzień z filmowymi prezentami. Kolejna kinowa nowość na platformie

Zdobywca nagrody Tony, Ben Platt (Dear Evan Hansen) i Molly Gordon (Booksmart) występują w komedii Obóz teatralny jako Amos i Rebecca-Diane – dwójka przyjaciół, instruktorów na podupadającym obozie teatralnym w stanie Nowy Jork. Kiedy beztroski cyfro-buc Troy (Jimmy Tatro), przybywa by zarządzać obiektem i niechybnie doprowadzić go do ruiny, Amos, Rebecca-Diane i kierownik produkcji Glenn (Noah Galvin) łączą siły z kadrą i uczniami, by wystawić arcydzieło, które uratuje ich ukochane miejsce. Obóz teatralny został wyreżyserowany przez Molly Gordon i Nicka Liebermana na podstawie scenariusza Noah Galvina, Molly Gordon, Nicka Liebermana i Bena Platta, opartego na ich filmie krótkometrażowym.

Śnięty Mikołaj: Serial (2 sezon) – 13 grudnia

W bezpośrednim nawiązaniu do sezonu pierwszego rodzina Calvinów wraca z obchodów bożonarodzeniowych, zostawiając wszystkim magiczną śnieżną kulę pod choinką. Podczas gdy magia świąt osiągnęła najwyższy poziom, Scott skupia się na przyszłości i mianuje Cala kolejnym Mikołajem. Ale nie tylko Cal jest częścią dziedzictwa Bieguna Północnego. Carol i Sandra mają do odegrania ważną rolę, gdy Scott przekształca Święta Bożego Narodzenia w pełnoprawną firmę rodzinną. Nieświadomy sytuacji na Biegunie Północnym, Magnus Antas, znany również jako „Zł Mikołaj”, zostaje przypadkowo uwolniony i zbliża się, by pokonać Scotta Calvina.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia – 15 grudnia