Disney+ na czerwiec. Oczekiwana nowość z Gwiezdnych wojen i duża serialowa premiera

Disney+ ogłosiło rozpiskę filmów i seriali na czerwiec. W ofercie platformy znajdzie się kilka mocnych propozycji na najbliższy miesiąc. Najważniejszą z nich jest aktorski serial Gwiezdne wojny: Akolita, który jako pierwszy zaprezentuje na ekranie erę Wysokiej Republiki, którą do tej pory znaliśmy z książek i komiksów. Inną dużą nowością jest Becoming Karl Lagerfeld, czyli historia o popularnym projektancie mody z gwiazdą MCU w roli głównej. Warto również zwrócić uwagę na start trzeciego sezonu Witamy we Wrexham, 17 sezon kultowych Zabójczych umysłów, a także kolejną serialową premierę, czyli My mieliśmy szczęście z Joey King i Loganem Lermanem. Disney+ ujawnił także jedną zaległą premierę maja, czyli serial Za zasłoną, który pojawi się w bibliotece platformy już za dwa dni. Pełną listę nowości znajdziecie poniżej.

Za zasłoną to międzynarodowy thriller szpiegowski, ukazujący zaskakującą i napiętą relację między dwiema kobietami, które w drodze ze Stambułu do Paryża i Londynu grają w zabójczą grę prawdy i kłamstw. Jedna z nich ma sekret, a druga misję jego ujawnienia, nim zginą tysiące ludzi. W tle kontrolerzy misji z amerykańskiej CIA i francuskiej DGSE z trudem pokonują dzielące ich różnice i współpracują, aby zapobiec potencjalnej katastrofie, zanim będzie za późno.

W 2020 roku Rob McElhenney i Ryan Reynolds wspólnymi siłami kupili grający w piątej lidze klub piłkarski Wrexham w nadziei, że stworzą historię sukcesu, której wszyscy będą kibicować. Świat to dostrzegł, a w zespole zaszły zmiany. Po piętnastu bolesnych sezonach w National League klub w końcu awansował z powrotem do English Football League. Czy Wrexham AFC sprosta nowym wyzwaniom i sięgnie po kolejne sukcesy?

Zabójcze umysły (Sezon 17) – 14 czerwca (pierwsze dwa odcinki)

Po szokującym finale poprzedniego sezonu, nowa odsłona Zabójczych umysłów rozpoczyna się w momencie, gdy elitarny zespół profilerów FBI bada śmiertelną tajemnicę GOLD STAR. W miarę odkrywania spisku, jednostka BAU napotyka nieoczekiwane komplikacje - seryjny morderca Elias Voit negocjuje umowę, która przenosi go do aresztu federalnego na własnym podwórku BAU. Zespół staje w obliczu największego jak dotąd zagrożenia, a jego konsekwencje będą poważne.

My mieliśmy szczęście (serial) – 19 czerwca

Oparta na bestsellerze New York Timesa autorstwa Georgii Hunter, adaptacja powieści My mieliśmy szczęście to miniserial inspirowany niesamowitą, choć prawdziwą, historią pewnej rozdzielonej na początku II wojny światowej żydowskiej rodziny. Fabuła podąża za nimi przez kontynenty, a bohaterowie, robiąc wszystko, co w ich mocy, starają się przetrwać i ponownie ze sobą zjednoczyć. My mieliśmy szczęście jest świadectwem tego, jak w obliczu najmroczniejszych chwil XX wieku ludzki duch może nie tylko przetrwać, lecz nawet rozkwitnąć. Serial jest hołdem dla triumfu nadziei i miłości, które przezwyciężają wszelkie przeciwności losu.

Diane Von Fürstenberg: Na straży stylu (film) – 25 czerwca

Historia pionierki znanej na całym świecie pod inicjałami DVF. Dziecko ocalałej z Holokaustu, księżniczka z małżeństwa i założycielka marki modowej. Film zawiera wywiady z Oprah Winfrey, Markiem Jacobsem, Hillary Rodham Clinton i nie tylko.

Pozostałe premiery na Disney+: