Digimon World: Next Order już dostępne na PC i Nintendo Switch

Deweloperzy ze studia HYDE oraz ekipa wydawnicza Bandai Namco poinformowali, że Digimon World: Next Order jest już dostępne na PC i Nintendo Switch. Twórcy przygotowali z tej okazji specjalny trailer.

Digimon World: Next Order zbiera dobre oceny na Steam

Na wstępie warto podkreślić, że Digimon World: Next Order po raz pierwszy pojawiło się na rynku w 2016 roku, a gra była dostępna wyłącznie na PS Vita. Rok później doczekaliśmy się portu na PlayStation 4.



„Znajdź i zwerbuj wielu wiernych towarzyszy Digimon, aby odbudować Cyfrowy Świat. Czy zdołasz zachować równowagę pomiędzy szkoleniem a eksploracją, aby powstrzymać zainfekowane Digimony od siania całkowitej destrukcji?” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na potrzeby Digimon World: Next Order autorzy stworzyli zupełnie nową opowieść z akcją umiejscowioną w Cyfrowym Świecie, gdzie za chaos i zniszczenie odpowiedzialne są nieposkromione Machinedramony. Musisz przygotować własnego bohatera (lub bohaterkę, gdyż możliwy jest wybór płci) i wyruszyć w długą podróż, której celem jest rozprawienie się ze wspomnianymi antagonistami.



Oczywiście, w trakcie naszej przygody kluczowe będzie zdobywanie nowych Digimonów. Do naszych zadań będzie należeć również opieka nad stworkami oraz trening mający na celu wzmocnienie ich potencjału. Dzięki temu stworzymy drużynę, która sprosta każdemu wyzwaniu.