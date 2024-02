Intrygująca bijatyka z datą premiery. Die by the Blade na zwiastunie

W sieci pojawił się nowy zwiastun nadchodzącej bijatyki Die by the Blade, który ujawnił datę premiery produkcji.

Być może niektórzy z Was kojarzą grę Die by the Blade, która została zapowiedziana jeszcze kilka lat temu. W listopadzie 2020 roku otrzymaliśmy gameplay z wersji pre-alfa, a teraz deweloperzy postanowili przerwać milczenie i ujawnić nie tylko zupełnie nowy zwiastun rozgrywki (który pokazuje, że od poprzedniego materiału zmieniło się naprawdę sporo), ale również datę premiery. Ponadto okazało się, że studio postanowiło rozstać się ze swoim dotychczasowym wydawcą.

Die by the Blade na zwiastunie. Data premiery