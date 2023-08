Diablo 4 z zablokowanym handlem między graczami. Blizzard walczy z falą oszustw

Menadżer ds. społeczności Blizzarda poinformował na oficjalnym forum, że problem jest na tyle poważny, że studio musiało zablokować handel pomiędzy graczami do odwołania. Studio obecnie pracuje nad wyeliminowaniem exploita, ale niestety nie podano, kiedy możemy spodziewać się powrotu funkcji.

Zawiesiliśmy handel graczami w Diablo IV do odwołania z powodu luki w złocie i przedmiotach. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu i poinformujemy was o tym, gdy przywrócimy możliwość handlu. Gdy to się stanie, będziemy nadal monitorować tę aktywność, aby zapewnić wszystkim odpowiednie wrażenia z gry. Jak zawsze, każde konto, które wykorzystuje luki w złocie i przedmiotach, będzie traktowane zgodnie z naszą Umową licencyjną użytkownika końcowego.

Dziękujemy za zgłoszenie nam tego exploita i cierpliwość.