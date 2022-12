W Diablo IV będą towarzysze, ale tylko w kampanii – na razie

Zapewne pamiętacie, że zarówno w Diablo II, jak i w Diablo II gracze mogli skorzystać z pomocy towarzyszy, czyli najemnych wojowników, którzy pomagają nam w starciach. W każdej grze zostało to rozegrane inaczej – w dwójce było ich wielu, aczkolwiek za ich usługi musieliśmy zapłacić, zaś w trójce można było spotkać tylko trójkę towarzyszy (templariusza Kormaca, czarodziejkę Eirenę oraz łajdaka Lyndona) i każdy z nich posiadał własne tło fabularne. Jeżeli natomiast należycie do graczy, którzy zastanawiają się, jak towarzysze będą funkcjonować w nadchodzącym Diablo IV, mamy dla Was nowe informacje.

Towarzysze w grze Diablo IV

Redakcja serwisu PCGamesN miała okazję porozmawiać na ten temat z Adamem Z. Jacksonem, czyli głównym projektantem klas w czwartej części serii Diablo: