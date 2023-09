29. sezon w Diablo III. Jakie atrakcje w wielkim finale gry?

Od 15 września w grze Diablo III jest dostępny ostatni – 29. – sezon. Tyczy się to oczywiście wszystkich platform sprzętowych, czyli komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, sezon wprowadził od produkcji sporo różnych nowości. Twórcy ujawnili też, co czeka graczy Diablo III w dalszej przyszłości.

Diablo III z ostatnim sezonem z nowościami

Głównym motywem 29. sezonu są Wizje Wrogości, przez które w świecie Sanktuarium pojawiają się portale nazywane Diabelskimi Szczelinami. Znajdziecie w nich niebezpieczne wspomnienia z Waszej przeszłości i jeszcze niebezpieczniejszych wysłanników Piekła do zgładzenia. Sezon wprowadził także nowy limit punktów mistrzostwa, który zastosowano we wszystkich trybach – próg został zwiększony z 50 do 200 punktów.