Diablo II: Resurrected otrzymało aktualizację. Start 4. sezonu rankingowego

Przedstawiciele studia Blizzard Entertainment poinformowali o starcie 4. sezonu rankingowego w grze Diablo II: Resurrected . Do tego produkcja otrzymała nową aktualizację oznaczoną numerem 2.7. Jak czytamy w oficjalnej wiadomości , wraz z nowym sezonem mężni poszukiwacze przygód będą mieli kolejną okazję, by ścigać się do 99 poziomu, w międzyczasie gromadząc potężne uzbrojenie.

Diablo II: Resurrected – nowości w grze

aktualizację 2.7 – wraz z którą w grze zawitały zmiany, usprawnienia rozgrywki oraz poprawki błędów. Dzięki niej teraz gracze otrzymają dostęp do 4 dodatkowych miejsc na postacie we wszystkich trybach sieciowych. Oprócz tego wszystkie czaty uzyskały automatyczny system usuwający niewłaściwe wiadomości z konwersacji. Zainteresowanych wszystkimi szczegółami zapraszamy pod ten adres . Dwa dni temu udostępniono natomiast.