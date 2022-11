Destroy All Humans! Clone Carnage za darmo na PC i Xbox. Posiadacze PlayStation muszą zapłacić

Destroy All Humans! Clone Carnage zadebiutowało wraz z premierą Destroy All Humans! 2 – Reprobed jako dodatek do pierwszej odsłony serii dedykowany rozgrywce wieloosobowej. Dzisiaj produkcja przeszła na model free-to-play (wcześniej kosztowała 54 zł) i dostępna jest do pobrania za darmo na Steamie, GOG-u oraz konsolach Xbox. Niestety posiadacze PlayStation będą musieli zapłacić za dostęp do gry 1 zł i 15 gr.