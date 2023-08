Destiny 2: Ostateczny kształt z datą premiery. Ostatni dodatek w szczegółach

Wczoraj – 22 sierpnia – w Destiny 2 ruszył również Sezon Czarnoksięstwa . W jego trakcie gracze będą kontynuować pościg za Świadkiem, a na swojej drodze spotkają dawnych sojuszników oraz wrogów. Użytkownicy będą mogli również pójść na układ z duchem Savathûn Immaru i pomóc Królową-Wiedźmę oraz pokonać jej siostrę Xivu Arath. W zamian Savathûn zdradzi Strażnikom, jak otworzyć portal do Wędrowca, w którego wnętrzu Świadek przygotowuje się do ostatecznego kształtu.

Gracze opanują także magię Roju i pomogą Eris Morn przygotować się do ostatecznej walki z boginią wojny. Kluczem do Sezonu Czarnoksięstwa jest natomiast Talia Szeptów, czyli nowa metoda progresji, która zapewnia nowe sposoby personalizacji zestawów wyposażenia i mocy. Za udział w aktywnościach sezonowych użytkownicy będą otrzymywać karty, które będzie można wykorzystać do stworzenia spersonalizowanej talii pełnej wzmocnień icech do wykorzystania w określonych aktywnościach.

W ramach Sezonu Czarnoksięstwa twórcy Destiny 2 przygotowali również kilka nowych funkcji, które mają na celu poprawę wrażeń graczy w całej grze. Jedną z nich są Refleksje na Osi czasu – krótkie, grywalne misje oferujące wprowadzenia do fabuły oraz podsumowania najważniejszych wydarzeń w Destiny 2. Dla części użytkowników będzie to świetny sposób na nadrobienie zaległości, a dla wiernych fanów szansa na ponownie przeżycie najbardziej istotnych momentów.

Wraz z premierą Sezonu Czarnoksięstwa dostępna będą trzy Refleksje na Osi czasu. Gracze mogą wziąć udział w takich misjach jak: ostateczne starcie Cayde’a-6 ze Wzgardzonymi z dodatku Destiny 2: Porzuceni, debiut stazy z dodatku Destiny 2: Poza Światłem oraz pojawienie się Świetlistego Roju z dodatku Destiny 2: Królowa-Wiedźma. Wymienione misje dostępne są bezpłatnie dla wszystkich użytkowników.