Delta Force: Hawk Ops na kinowym zwiastunie. Czy ta gra może się udać?

Żaden fan strzelanek nie pogardziłby udanym powrotem serii Delta Force. Takie oczekiwania można było mieć względem Delta Force: Hawk Ops, ale zapowiedź gry nie spotkała się ze zbyt ciepłym przyjęciem. Głównie dlatego, że jest grą multiplayer dystrybuowaną w modelu free to play, która zostanie wydana na PC, konsole i smartfony. Jeśli jednak zamierzacie dać tej produkcji szansę, zachęcamy do zapoznania się z najnowszym, kinowym trailerem.

Delta Force: Hawk Ops ma potencjał na dobrą grę?

Ciągle nie poznaliśmy chociażby przybliżonej daty premiery Delta Force: Hawk Ops. Wszyscy zainteresowani tym tytułem mogą się już jednak rejestrować, a według przedstawionych danych, konta przed debiutem założyło już ponad 800 tys. osób.



Fabuła Delta Force: Hawk Ops przeniesie graczy do 2035 roku do świata, który targany jest przez serię geopolitycznych przewrotów i konfliktów. Nowa generacja sił Delta Force ma być doskonałym narzędziem, by zapanować nad chaosem.



Na koniec przypomnijmy, że Delta Force: Hawk Ops zadebiutuje na PC, konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz urządzeniach działających w oparciu o systemy Android i iOS.