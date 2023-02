Deceit 2 – zapowiedziano sequel docenionego wieloosobowego horroru

Pierwsza odsłona Deceit zadebiutowała na rynku w 2017 roku. Wieloosobowy horror spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony graczy. Nic więc dziwnego, że ekipa World Makers zdecydowała się na sequel. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym trailerem.

Deceit 2 zapowiada się mrocznie

Deceit 2 to horror detektywistyczny przeznaczony dla 6 do 9 graczy. Dwie osoby wcielą się w postacie zainfekowanych, a jedna przejmie rolę mistrza gry. Zainfekowani będą wykonywać rozkazy mistrza gry, a niewinni postarają się współpracować, gdyż to ich jedyna szansa na ucieczkę. Oczywiście, trzonem zabawy będzie zidentyfikowanie intruzów w swoich szeregach.



„Niewinni mają przewagę liczebną. Mogą pozbyć się każdego gracza, którego podejrzewają o to, że został zainfekowany, atakując go, aż wywołają rytuał wygnania. Nie rzucaj jednak oskarżeń pochopnie, w przeciwnym razie osłabisz swój zespół. Wykonuj zadania i zbieraj dusze dla tajemniczego handlarza, u którego wymienisz je na przedmioty użyteczne podczas śledztwa, walki o przetrwanie w Międzysferze i próbie ostatecznej ucieczki” – czytamy w opisie gry na Steam.



Deceit 2 zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery gry, ale twórcy zapewniają, że produkcja ukaże się na rynku w 2023 roku. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat Deceit 2, zachęcamy do zapoznania się z kartą Steam produktu.