Death Stranding 2 nie będzie zwykłym sequelem

Co tym razem wymyśli Hideo Kojima? To pytanie zawsze towarzyszy zapowiedziom gier słynnego dewelopera. Japończyk jest znany z nieoczywistych rozwiązań, kreatywności i tego, że nie boi się podjąć ryzyka. Death Stranding 2 z pewnością niejednokrotnie nas zaskoczy, a sam twórca przyznaje, że nie będzie to tylko zwyczajny sequel.

Czego spodziewać się po Death Stranding 2?

Hideo Kojima w swoim podcaście – Hideo Kojima presents Brain Structure – opowiedział nieco więcej na temat samej gry. Przyznał, że na przestrzeni minionych lat technologia zrobiła taki postęp, że teraz są w stanie zrealizować więcej ze swoich pomysłów. Rzeczy, które były niemożliwe do wykonania 3 lata temu teraz stają się faktem.



Twórca zaznaczył również, że Death Stranding 2 nie będzie zwyczajnym, generycznym sequelem, a ekipa Kojima Productions rzuca sobie w trakcie prac sporo wyzwań. Wszystko wskazuje na to, że kontynuacja może być pod wieloma względami zaskakująca. Deweloperzy chcą, by gra łączyła w sobie nostalgię i innowację, co ucieszy zarówno fanów poprzedniej części, jak i osoby, które dopiero zaczną swoją przygodę z tytułem.



Na koniec przypomnijmy, że Death Stranding 2 zostało zaprezentowane podczas The Game Awards 2022. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się również, że Kojima Productions pracuje nad pełnometrażowym aktorskim filmem na podstawie Death Stranding.