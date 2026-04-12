Death by Scrolling od Rona Gilberta wkrótce na konsolach. Mamy datę premiery

Mikołaj Ciesielski
2026/04/12 14:30
Nowa gra legendarnego twórcy serii Monkey Island trafi niebawem w ręce kolejnych graczy.

Od premiery Death by Scrolling minęło już kilka dobrych miesięcy. Najnowsza produkcja Rona Gilberta i deweloperów ze studia Terrible Toybox już niedługo – jak się okazuje – spróbuje podbić serca kolejnych graczy. Twórcy wspomnianego RPG akcji z elementami roguelike’a ujawnili bowiem datę premiery konsolowej wersji.

Death by Scrolling już za kilka dni zadebiutuje na konsolach

Zgodnie z przekazanymi informacjami konsolowa wersja Death by Scrolling zadebiutuje na rynku już 16 kwietnia 2026 roku, a więc w najbliższy czwartek. Opracowane pod okiem Rona Gilberta RPG akcji z elementami roguelike’a trafi tego dnia w ręce użytkowników PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun informujące o premierze gry na nowych platformach.

Witamy w Death by Scrolling, grze roguelike z mapą przesuwaną w poziomie, w której zanurzysz się w chaotyczne otchłanie korporacji Czyściec™! Wybierz swoją postać – każda dysponuje własnymi unikatowymi umiejętnościami – i pędź przez niekończące się poziomy. Walcz z dziwacznymi potworami, zbieraj klejnoty i unikaj śmierci, by móc zapłacić wygórowaną stawkę Przewoźnika! – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Death by Scrolling zadebiutowało na rynku 28 października 2025 roku. Obecnie gra dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Death by Scrolling – recenzja. Ron Gilbert jakiego nie znacie.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/Death-By-Scrolling-Launches-on-Xbox-PlayStation-and-Nintendo-Switch-Ap

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

