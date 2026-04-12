Death by Scrolling od Rona Gilberta wkrótce na konsolach. Mamy datę premiery

Od premiery Death by Scrolling minęło już kilka dobrych miesięcy. Najnowsza produkcja Rona Gilberta i deweloperów ze studia Terrible Toybox już niedługo – jak się okazuje – spróbuje podbić serca kolejnych graczy. Twórcy wspomnianego RPG akcji z elementami roguelike’a ujawnili bowiem datę premiery konsolowej wersji.

Death by Scrolling już za kilka dni zadebiutuje na konsolach

Zgodnie z przekazanymi informacjami konsolowa wersja Death by Scrolling zadebiutuje na rynku już 16 kwietnia 2026 roku, a więc w najbliższy czwartek. Opracowane pod okiem Rona Gilberta RPG akcji z elementami roguelike’a trafi tego dnia w ręce użytkowników PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun informujące o premierze gry na nowych platformach.