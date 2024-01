Deadpool od dawna istnieje w MCU? Nowa teoria z wstrząsającą śmiercią w Deadpool 3

Z wielu doniesień dotyczących historii w Deadpool 3 wiemy, że główny bohater będzie podróżował po różnych wymiarach. W końcu trafi do świata MCU wraz z Wolverinem, ale może okazać się, że nie jest jedynym Wadem Wilsonem. Pyskaty Najemnik ma odkryć, że w uniwersum Marvela istnieje już inny Deadpool, który nie ma na twarzy żadnych blizn, za to może pochwalić się długimi włosami i nieskazitelną cerą.

Prace na planie Deadpoola 3 zostały już zakończone. Przed twórcami teraz kilka miesięcy postprodukcji, aby film był gotowy na premierę za pół roku. Niedawno do sieci trafiły ostatnie zdjęcia z planu, na których mogliśmy zobaczyć alternatywną wersję Pyskatego Najemnika, w którą wcielił się Ryan Reynolds. Najnowsza teoria zaprezentowana przez serwis Screen Rant rzuca nieco nowego światło na fabułę filmu, ale również zaskakuje, że Deadpool mógł istnieć w MCU już od dawna.

Wizerunek Wade’a Wilsona z MCU ma być żartem, który wyśmiewa nierealistyczne standardy piękna w superbohaterskich blockbusterach. Bohater jest przystojny, nieposiadający żadnej skazy, a jego kostium jest lepszy od wersji Deadpoola z filmów Foxa. To nie spodoba się Pyskatemu Najemnikowi, który zabije swoją alternatywną wersję i zajmie jej miejsce, wmawiając wszystkim, że to on jest jedynym wariantem tej postaci.