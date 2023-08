Deadpool 3 – marzenie fanów się spełni. Wolverine założy swój pełny kultowy kostium

Prace nad Deadpoolem 3 zostały wstrzymane do czasu zakończenia strajku aktorów i scenarzystów. Z tego względu Disney zdecydował się na usunięcie daty premiery filmu, który miał zadebiutować 3 maja 2024 roku. Nie wiadomo, czy Pyskaty Najemnik zdąży na premierę w przyszłym roku. Wiemy jednak, że fani mają na co czekać i Wolverine założy swój kultowy kostium znany z komiksów i serialu animowanego. Teraz scooper CanWeGetToast zdradził, że będzie to pełny strój, wliczając w to maskę.

Wolverine ze swoją ikoniczną maską w Deadpool 3

Do tej pory w kinowym produkcjach Hugh Jackman nie miał okazji założyć kultowej maski. Zmieni się to w trzecim Deadpoolu, gdzie Wolverine założy nie tylko swój żółto-niebieski strój, ale także charakterystyczną maskę. Z pewnością ucieszy to wielu fanów Logana, którzy od dawna marzyli, aby zobaczyć aktorską wersję bohatera w pełnym kostiumie.

