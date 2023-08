Obcy pojawi się w Dead by Daylight. Fani nie mogą się doczekać

Choć od premiery gry Dead by Daylight minęło już ponad 7 lat, studio Behvaiour Interactive wciąż dba o to, aby regularnie zapewniać społeczności nową zawartość. Teraz więc, jak podaje serwis Wccftech, poinformowano, że już niedługo do gry zawita legendarny kosmita – Obcy. Informacji towarzyszył klimatyczny teaser, który znajdziecie poniżej.

Dead by Daylight – do gry trafi Obcy

Choć nie otrzymaliśmy na razie żadnych dodatkowych informacji, tak dowiedzieliśmy się, że więcej szczegółów deweloperzy zamierzają ujawnić 8 sierpnia. Społeczność zareagowała na te wieści entuzjazmem – gracze zaczęli spekulować, co dokładnie może zawierać najnowszy dodatek; wielu ma nadzieję, że oprócz Obcego w grze pojawi się jego nemezis, czyli Ripley.