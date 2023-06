Tanie perełki – gry w cenie do 50 zł z wyprzedaży Days of Play w PS Store

W sklepie PlayStation Store wystartowała wielka wyprzedaż z okazji wydarzenia Days of Play – czas przyjrzeć się ofertom do 50 złotych.

W sklepie PlayStation Store trwa wyprzedaż Days of Play – choć mogliście już znaleźć całkiem długą listę ciekawych ofert w naszej osobnej wiadomości (tutaj), postanowiliśmy jeszcze raz przyjrzeć się przecenionym tytułom i skupić się wyłącznie na grach, które są dostępne w cenie poniżej 50 złotych. Zanim przejdziemy do zestawienia, przypomnijmy, że wyprzedaż potrwa do 13 kwietnia bieżącego roku.

Days of Play w PlayStation Store – gry do 50 złotych