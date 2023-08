Dawnlands – darmowy survival przyciąga graczy

Dawnlands to propozycja od niezależnych deweloperów z Seasun Games. Gra jest już dostępna na Steam, a co ciekawe możecie w nią zagrać za darmo. Jak powszechnie wiadomo to najuczciwsza cena, więc gracze chętnie przyglądają się tej produkcji.

Dawnlands jest dystrybuowane w modelu free to play

Akcja Dawnlands rozgrywa się w dużym, otwartym świecie, a rozgrywka skupia się na aktywnościach związanych z survivalem i craftingiem. Twórcy zapewniają również, że gra posiada rozbudowaną linię fabularną, o czym przekonamy się w trakcie odkrywania kolejnych kart historii. Dawnlands wyróżnia się też barwną, bajkową oprawą graficzną, co widać za sprawą różnorodnego pod względem biomów świata.



Na koniec warto dodać, że w Dawnlands zagracie nie tylko na PC, ale również na urządzeniach mobilnych działających w oparciu o systemy Andorid i iOS.